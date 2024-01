Ysaline Bonaventure passe le premier tour des qualifications

Ysaline Bonaventure (WTA 272) a franchi avec succès le premier tour des qualifications de l'Open d'Australie de tennis, lundi à Melbourne. La N.7 belge a battu l'Espagnole, d'origine moldave, Aliona Bolsova (WTA 167) en deux sets 6-3, 6-3 après une heure et 13 minutes de jeu.

Son adversaire au 2e tour sera la Canadienne Katherine Sebov (WTA 165).

La Stavelotaine de 29 ans renouait avec la compétition après une pause de six mois en raison d'un burn-out. Il lui faut gagner trois matchs dans ce tableau préliminaire afin d'entrer dans son 4e tableau final de l'Australian Open, après 2019, 2021 et 2023 et son 9e tour du Grand Chelem. L'an dernier, Bonaventure avait été éliminée au premier tour à Melbourne.