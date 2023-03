Ysaline Bonaventure rejoint son 2e quart de l'année: "Je me suis accrochée mentalement"

"Je suis très contente d'être parvenue à me remettre en selle après un très mauvais deuxième set. Je me suis bien reconcentrée. J'ai essayé d'être la plus agressive possible, de bien servir, mais surtout de m'accrocher mentalement. Et je pense que c'est ce qui ce qui a fait la différence à l'arrivée", s'est réjoui la Stavelotaine qui découvre des conditions de jeu particulières au Mexique.

"La chaleur ne me pose pas trop de problème ici à Monterrey, même s'il est clair que les conditions changent beaucoup en fonction de si l'on joue en début d'après-midi ou en fin de journée. C'est vrai qu'il fait humide, mais cela fait deux semaines que je suis au Mexique et j'ai eu le temps de m'adapter. Je ne sens en revanche pas trop les effets de l'altitude, je n'ai d'ailleurs pas adapté la tension de mes raquettes. Et j'essaie de ne pas y penser."

Au prochain tour, Bonaventure ne partira pas dans l'inconnu. "Vekic, je l'ai déjà rencontrée à plusieurs reprises (elle mène 2-1 dans leurs confrontations). C'est une excellente joueuse. Elle est sur le circuit depuis longtemps et rejoue à un très haut niveau (elle a atteint les quarts de finale à l'Australian Open, s'inclinant contre Aryna Sabalenka, la future lauréate). Je ne partirai donc pas favorite, mais je vais tout faire pour bien me préparer et disputer un bon match vendredi."