Ysaline Bonaventure s'incline au premier tour contre la qualifiée chinoise Zhuoxuan Bai

Ysaline Bonaventure (WTA 91) a été éliminée dès le 1er tour du tournoi de Wimbledon, mercredi en début d'après-midi. Elle s'est inclinée en deux manches 7-6 (7/0) et 6-1 face à la qualifiée chinoise Zhuoxuan Bai (WTA 191), classée cent places derrière elle à la WTA et qui jouait à 20 ans son premier match en Grand Chelem. La rencontre jouée sur deux jours a duré 1 heure et 12 minutes de jeu.