Ysaline Bonaventure sort également du double dès le premier tour

Ysaline Bonaventure et sa partenaire française Léolia Jeanjan ont été éliminées dès le premier tour du double au tournoi ITF W100 de Gran Canaria en Espagne mercredi. En simple, la Belge avait été sortie au premier tour par l'Espagnole Marina Bassols (WTA 119), 2e tête de série.

Bonaventure et Jeanjean ont été battues en deux sets 6-1, 6-4 par la Française Carole Monnet et la Polonaise Weronika Falkowska. Le match a duré 1h10.

Bonaventure n'a plus joué depuis son abandon en qualifications à l'Open d'Australie au début de l'année. Elle a été opérée au genou le 24 janvier et prévoyait un retour au tournoi de La Haye il y a trois semaines, mais sa partenaire de double avait entretemps déclaré la fin de sa carrière. La Stavelotaine a donc reporté son retour à ce tournoi dans les Canaries, joué sur terre battue et doté de 100.000 dollars.