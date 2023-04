Zanevska, qui a battu Kenin, lauréate de l'Australian Open en 2020: "Un match très solide"

"J'ai livré un match très solide", a-t-elle confié à Belga. "Je n'ai rien fait de spectaculaire, mais je me suis montrée bien meilleure qu'elle dans les choses de base. J'ai bien varié au service et dans les jeux de retour, j'ai toujours essayé de lui faire jouer un coup supplémentaire. Les balles avancent plus vite à Madrid. Il faisait assez chaud également, ce qui fait que sur le court central, elles volaient littéralement. Et j'ai nettement mieux dompté ces conditions qu'elle. J'ai vu qu'elle était en souffrance dès le début, elle me donnait pas mal de points gratuits. À la fin, elle a joué le tout pour le tout, et cela a marché à quelques occasions, mais je suis restée bien concentrée et j'ai pu conclure."

Il s'agissait du premier tournoi de Maryna Zanevska depuis sa défaite au premier tour à Miami, il y a un mois. Elle affrontera, au deuxième tour, la Russe Liudmila Samsonova (WTA 18/N.14), 24 ans.