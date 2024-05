Zimmermann aux Jeux avec Minnen? "On verra la situation après Roland-Garros"

"Je suis forcément contente d'être ici, comme chaque année", a-t-elle confié à Belga. "C'est mon tournoi préféré, le plus proche de la maison. Et voyageant souvent seule, je mesure la chance d'avoir ma famille et mes amis ici pour me supporter. Maryna (NdlR : Zanevska) ayant arrêté l'année passée, il n'a pas été évident de trouver une nouvelle partenaire. Je connais Lucia depuis les tournois ITF. C'est une fille très gentille et motivée, très solide du fond de court et qui se bat sur chaque balle. J'ai hâte de commencer avec elle et je pense qu'il y a moyen de faire un bon tournoi".

C'est la troisième fois de sa carrière que Kimberley Zimmermann participe à Roland-Garros, où son meilleur résultat fut une accession en quart de finale en 2021, justement avec Maryna Zanevska. Elle affrontera au premier tour les Japonaises Eri Hozumi (WTA 49) et Makoto Ninomiya (WTA 53).