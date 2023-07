Zimmermann, sacrée en Sicile : "Encore hausser mon niveau pour remporter d'autres titres"

"Apparemment, c'est le record du tournoi", a-t-elle confié à Belga, ravie. "C'est donc vraiment chouette. Nos jeux se combinent bien avec ma nouvelle partenaire. On a réussi à mettre des choses en place et cela a très bien fonctionné. Nous avons affiché un très bon niveau et bien géré les moments importants. Pour ma part, j'ai été très stable. Et j'ai bien tiré profit des conditions de jeu. Le rebond est plus haut et cela me convient bien. Je parviens à bien contrôler les balles et à utiliser beaucoup d'effet pour développer un tennis agressif. Cela a été une des clés de notre réussite cette semaine".

Cela fait un mois à peine que Kimberley Zimmermann joue avec Yana Sizikova, après avoir notamment déjà fait équipe avec l'Ukrainienne Nadiia Kichenok (WTA 63) et la Hongroise Anna Bondar (WTA 60) cette année. Et elle espère continuer sur sa lancée, alors que les deux disputeront cette semaine le tournoi WTA 250 de Lausanne, où elles seront également têtes de série n°1.