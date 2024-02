Zizou Bergs 132e, David Goffin 133e, le top 10 n'a pas bougé

Semaine calme au classement mondial des joueurs de tennis publié lundi par l'ATP. Le top 10 n'a pas bougé de ses positions. Novak Djokovic conserve son trône. Le Serbe devance l'Espagnol Carlos Alcaraz et le Russe Daniil Medvedev.

Les seuls mouvements notables sont intervenus dans les dix places suivantes. Le vainqueur de l'ATP 250 de Dallas, l'Américain Tommy Paul se retrouve 14e (+1) devant ses compatriotes Frances Tiafoe 15e (-1) et Ben Shelton 16e. Le Russe Karen Khachanov est 17e (+1). Le Français Ugo Humbert touche les dividendes de sa victoire à l'ATP 250 de Marseille. Il entre dans le top 20 et obtient son meilleur classement à ce jour au 18e rang (+3). Le désormais N.1 français devance son compatriote Adrian Mannarino 19e (-2) et le Britannique Cameron Norrie 20e (-1).

Pas de changement dans la hiérarchie belge, Zizou Bergs reste le N.1 à la 132e place (+1), devant David Goffin 133e (+1). Tous deux ont réussi à s'extraire des qualifications de l'ATP 500 de Rotterdam et devraient progresser dans le prochain classement puisqu'ils n'ont pas de points à défendre. Kimmer Coppejans, écarté des courts pour plusieurs mois, a conservé sa 184e place tandis que Joris De Loore cède trois places au 197e rang. Gauthier Onclin est 252e (+7), Michael Geerts 299e (-1). Alexander Blockx signe la progression belge de la semaine. Sa demi-finale au Challenger de Nottingham l'a fait bondir de 26 places. L'Anversois de 18 ans est désormais 312e.