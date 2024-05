Zizou Bergs affrontera le 25e mondial, Alejandro Tabilo, au premier tour du tableau final

Tabilo a récemment atteint la demi-finale du Masters 1000 de Rome, où il s'est incliné face au futur vainqueur Alexander Zverev. Âgé de 26 ans, il occupe pour l'instant le meilleur classement ATP de sa carrière. Cette saison, le gaucher a remporté son premier trophée sur le circuit majeur à Auckland (dur) en janvier, et disputé une finale à Santiago (terre battue) en mars.

Après avoir sorti le Français Clément Chidekh (ATP 280) puis Joris De Loore (ATP 198) aux deux premiers tours de qualification, Zizou Bergs a remporté le match décisif contre le Français Mathias Bourgue (ATP 298), vendredi. Il s'est imposé 6-2, 7-6 (7/4) et a ainsi rejoint pour la première fois le tableau final de Roland-Garros.

Le natif de Lommel a déjà participé à Wimbledon (2022) et à l'Open d'Australie (2023 et 2024), et disputera le 4e Grand Chelem de sa carrière.

De son côté, David Goffin (ATP 115) sera opposé au Français Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 117) au 1er tour. Goffin avait obtenu sa place dans le tableau final sans passer par les qualifications, via le classement ATP.