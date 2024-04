Zizou Bergs atteint la finale après "un match très enrichissant sur le plan mental"

"Ce fut une grande bagarre", a-t-il confié après sa victoire. "Il s'est blessé au dos dans le premier set et s'est montré très irrégulier durant une grande partie du match. Ce n'était dès lors pas facile, car je ne savais pas trop comment réagir. Il jouait parfois des points incroyables. J'aurais préféré moi-même mieux jouer, mais ce fut un match très enrichissant sur le plan mental. Je ne m'attendais pas à ce qu'il termine par deux doubles fautes à 5-4, mais d'un autre côté, j'ai forcé ma réussite. J'ai joué tous les points avec la même intensité et j'ai été récompensé. Cela fait plaisir."

"Il est clair que je ne demande pas mieux", a-t-il poursuivi. "Je pourrais me préparer en toute sérénité pour ce tournoi du Grand Chelem. Mais si ce n'est pas le cas, il y aura d'autres possibilités. Je pense que j'ai suffisamment de qualités pour y arriver. On verra. J'ai déjà affronté Kokkinakis et Polmans. Polmans est un vrai battant, mais il a moins de talent que Kokkinakis. Je vais bien analyser ce match et tout donner demain pour l'emporter."