Zizou Bergs, au 3e tour des qualifs après avoir battu De Loore : "Ce n'était pas amusant"

"J'étais nettement plus stressé que d'habitude", a-t-il confié à Belga après sa victoire. "Ce n'était pas amusant de jouer ce genre de match. Je souhaite le meilleur à Joris et c'est embêtant de devoir l'affronter, comme ce l'était en Australie ou contre Kimmer à Wimbledon. Il en faut toujours un qui perde et heureusement, je m'en suis bien sorti aujourd'hui. Ce n'était pas un match facile. La clé, c'était de parvenir à jouer mon jeu, à faire en sorte d'être dominant. Joris n'était pas non plus au top et nous n'avons pas produit du beau tennis, mais j'ai pu saisir mes moments. Et c'est ce qui a fait la différence."

Zizou Bergs n'a encore jamais réussi à se hisser dans le tableau final à Roland-Garros, où il n'avait gagné qu'un seul match en qualifications jusqu'ici. Entre lui et une place dans la cour des grands se dressera désormais le Français Matthias Bourgue (ATP 289), 30 ans, bénéficiaire d'une wild card et vainqueur du Moldave Radu Albot (ATP 139) 1-6, 6-4, 6-4.