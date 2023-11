Zizou Bergs avance en quarts de finale du simple et du double

Zizou Bergs s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de tennis Challenger 75 de Calgary, épreuve sur surface dure dotée de 800.000 dollars, mercredi. Bergs, 180e joueur mondial et tête de série N.6, a battu au deuxième tour l'Australien Kiranpal Pannu (ATP 700), issu des qualifications, 6-4, 7-5. La rencontre a duré 1 heure et 37 minutes.

Bergs affrontera, pour une place en demi-finales, l'Allemand Dominik Koepfer (ATP 71), première tête de série, qui a imposé ses vues au Français Clément Chidekh (ATP 397) 6-3 et 6-3.

Le Limbourgeois, 3e belge au classement ATP derrière David Goffin et Joris De Loore tous deux éliminés au 1er tour au Challenger 125 d'Helsinki, est remonté sur le court en fin de journée pour disputer son premier tour du double, aux côtés du Canadien Gabriel Diallo. Après le forfait de Kimmer Coppejans (blessé au coude) qui devait jouer aux côtés du Canadien Liam Draxl, le duo était opposé au Norvégien Viktor Durasovic et à l'Espagnol David Jorda Sanchis. La rencontre à sens unique a été bouclée en 57 minutes sur le score de 6-1 et 6-2 en faveur de la paire belgo-canadienne.