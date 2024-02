Zizou Bergs bat Duje Ajdukovic et qualifie la Belgique pour la phase de poules

Bergs a pris le jeu à son compte dès le début de match et a remporté le premier set en 29 minutes grâce à des breaks dans les quatrième et sixième jeux (6-1). Dans le second set, Bergs a hérité de deux balles de match à 5-4 mais Ajdukovic a renversé la vapeur pour signer le break. Le nouveau N.1 belge a réalisé un nouveau break dans la foulée avant d'offrir le troisième point décisif à la Belgique.

La Belgique se qualifie pour les poules de la Coupe Davis qui auront lieu du 10 au 15 septembre dans quatre villes encore à déterminer. C'est la troisième fois que la Belgique se qualifie pour la phase de poules depuis l'introduction du nouveau format de la compétition en 2019.