Zizou Bergs bat Flavio Cobolli et égalise pour la Belgique face à l'Italie

Zizou Bergs (ATP 72) a signé un deuxième exploit dans cette Coupe Davis en battant l'Italien Flavio Cobolli (ATP 32) lors du deuxième match du duel de la poule A entre la Belgique et l'Italie vendredi soir à Bologne. Bergs s'est imposé en trois sets 6-3, 6-7 (5/7), 6-0 après deux heures et trente minutes et a ainsi ramené la Belgique à 1-1 face aux Italiens.