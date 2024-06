Zizou Bergs battu au dernier tour qualificatif, Goffin retrouvera Nardi au premier tour

Zizou Bergs a été battu au deuxième et dernier tour des qualifications du tournoi de tennis ATP 250 de Rosmalen, épreuve sur gazon dotée de 690.135 euros, dimanche, aux Pays-Bas. Bergs, 104e joueur mondial et tête de série N.3 des qualifications, s'est incliné 6-2, 6-3 face à l'Australien Tristan Schoolkate (ATP 140). La rencontre a duré 1 heure et 7 minutes.