Zizou Bergs battu en trois sets par Rafael Nadal: "C'était un peu irréel"

"C'était un peu irréel", a-t-il confié après sa défaite. "Je lui ai d'ailleurs dit au filet que cela avait été un grand honneur. Quand j'étais petit, c'était mon idole. Je suis super heureux de la manière dont je me suis comporté sur le court. J'ai joué pour gagner, je me sentais bien, et j'ai produit un tennis convaincant. J'ai réussi à remporter le premier set, même s'il m'a fait quelques cadeaux. Ensuite, il a montré des flashes du joueur légendaire qu'il est. Je ne sais pas si j'aurais pu faire de meilleurs choix, car j'ai eu des occasions, mais dans les moments importants, tout le mérite lui est revenu."

Bergs peut en effet quitter la tête haute le Foro Italico. Le natif de Lommel aura montré de belles choses et poussé le meilleur joueur de l'histoire sur terre battue dans ses retranchements, s'offrant notamment 3 balles de break pour recoller à 3-3 dans le dernier set.