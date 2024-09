Zizou Bergs battu par Thiago Monteiro, la Belgique assurée de la défaite contre le Brésil

Zizou Bergs (ATP 72) a été battu 4-6, 7-6 (7/5), 7-5 en 2 heures et 44 minutes par Thiago Monteiro (ATP 76) dans le deuxième match du duel entre la Belgique et le Brésil comptant pour la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe Davis, samedi, à Bologne, dans le groupe A. Avec cette nouvelle défaite en simple, la Belgique est assurée de perdre cette troisième rencontre.