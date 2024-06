Zizou Bergs concède trois places et recule au 82e rang, juste devant David Goffin

Bergs (25 ans) et Goffin (33 ans) ont disputé les qualifications pour Wimbledon cette semaine. Le premier a traversé les trois tours sans encombre et se prépare à affronter le Français Arthur Cazaux (ATP 98) au 1er tour du tableau final.

Pour David Goffin, le 3e et dernier tour s'est soldé par une défaite. Sauf miracle et repêchage de dernière minute, l'ancien 7e mondial ne devrait pas s'aligner sur le gazon du All England Lawn Tennis Club pour la 10e fois de sa carrière.