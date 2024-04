Zizou Bergs conserve son titre en Floride

Zizou Bergs a conservé son titre au Challenger 75 de Tallahassee. Dimanche, le Limbourgeois, 107e mondial et tête de série N.2, s'est imposé en deux sets 6-4, 7-6 (11/9) en 1 heure et 54 minutes face à l'Américain Mitchell Krueger (ATP 277) en finale de cette épreuve sur terre battue verte dotée de 82.000 dollars.

En s'imposant pour la deuxième année de suite en Floride, Zizou Bergs , 24 ans, a décroché son 8e titre sur le Circuit Challenger, à l'occasion de sa 12e finale, la deuxième en l'espace d'une semaine après celle perdue au Challenher 75 de Sarasota la semaine dernière.

Ses sept précédents titres ont été enlevés à Saint-Pétersbourg (50), Lille (90) et Almaty (80) en 2021, Ilkley (125) en 2022, Tallahassee (75), Drummondville (75) et Yokkaichi (75) en 2023. Il a perdu les finales de Saint-Brieuc (80), Troisdorf (80) et Majorque (80) en 2022 et Sarasota (75).