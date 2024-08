Zizou Bergs contre Pavel Kotov au premier tour, le Chilien Tabilo au menu de David Goffin

Le Russe Pavel Kotov, 63e mondial, et le Chilien Alejandro Tabilo, 22e joueur du monde, seront les adversaires de Zizou Bergs et David Goffin au premier tour de l'US Open de tennis. Le tirage au sort a eu lieu jeudi à Flushing Meadows pour déterminer les tableaux de cette 4e et dernière levée du Grand Chelem de la saison.