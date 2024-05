Zizou Bergs défie Dimitrov et veut "croire qu'il peut gagner ce match, comme contre Nadal"

"Je dois dire que je ne l'ai pas encore analysé, avec le temps que j'avais", a-t-il expliqué. "Je l'ai vu de près lors de la United Cup contre David Goffin (fin décembre 2022, ndlr) et c'était impressionnant, je dois dire. Son jeu de jambes est extraordinaire, il est très explosif, au service et en coup droit. Mais je suis souvent plus impressionné quand je regarde du bord d'un court que lorsque je suis sur le terrain. C'est pour cela que j'aime bien analyser, même si cela pompe de l'énergie. La perspective est différente. On peut réaliser que si l'on joue de telle ou telle manière, il y aura des opportunités."

Zizou Bergs sait qu'il ne partira pas favori contre Grigor Dimitrov, ancien N.3 mondial. Fort de cinq victoires déjà sur la terre battue parisienne, le nouveau N.1 belge jouera cependant crânement sa chance contre le Bulgare, vainqueur des ATP Finals en 2017.