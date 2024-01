Zizou Bergs éliminé d'entrée en double

Après avoir été éliminé au premier tour des qualifications du simple du tournoi ATP 250 de Hong Kong pour terminer l'année 2023 dimanche, Zizou Bergs (ATP 269 en double, 129 en simple), a abordé sa saison 2024 en subissant une nouvelle défaite au premier tour du tournoi de double lundi. Associé au jeune Hongkongais Chak Lam Coleman Wong (ATP 813 en double, 253 en simple), 19 ans, avec qui il a bénéficié d'une invitation, le N.2 belge a dû reconnaître la supériorité d'Andrey Rublev (ATP 5 en simple, 46 en double) et Karen Khachanov (ATP 15 en simple, 58 en double). Les Russes se sont imposés 6-2 et 6-4 en 1 heure et 6 minutes.

Ce sont donc eux qui défieront Sander Gillé (ATP 25) et Joran Vliegen (ATP 25) en quarts de finale de cette épreuve jouée sur surface dure et dotée de 661.585 dollars. La paire belge a éliminé au premier tour, plus tôt dans la journée, le duo américain Evan King (ATP 72) et Reese Stadler (ATP 60) 4-6, 6-4, 10/4.