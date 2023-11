Zizou Bergs éliminé en quarts de finale au Canada

Bergs, 180e joueur mondial et tête de série N.6, a été battu en deux sets 6-1, 6-3 par l'Allemand Dominik Koepfer, 71e mondial et tête de série N.1. La rencontre a duré un peu plus d'une heure (64 minutes).

Plus tard vendredi, Bergs joueront la demi-finale du double. Associé au Canadien Gabriel Diallo, il sera opposé aux invités canadiens Juan Carlos Aguilar et Justin Boulais. Cette année, il a remporté le tournoi de Lugano en double aux côtés du Néerlandais David Pel.