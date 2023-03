Zizou Bergs en finale du double pour la première fois sur le circuit Challenger

Zizou Bergs et son partenaire néerlandais David Pel se sont qualifiés pour la finale du Challenger de Lugano, tournoi de tennis sur surface dure dotée de 73.000 euros, vendredi, en Suisse. Le duo belgo-néerlandais est venu à bout 7-6 (11/9), 6-7 (3/7), 10/4 de la paire formée par le Letton Mileis Libietis et le Suisse Luca Margaroli. La rencontre a duré 2 heures et 5 minutes.