Zizou Bergs enchaînera dès vendredi face à Grigor Dimitrov, les Belges débutent en double

Quant à Sander Gillé et Joran Vliegen chez les messieurs, et Elise Mertens, Kimberley Zimmermann et Greet Minnen chez les dames, ils lanceront leur tournoi. Les cinq étaient supposés jouer leur 1er tour respectif mardi, mais le programme a été perturbé par les intempéries. Il en a été de même mercredi, et les organisateurs sont contraints de concentrer plus de rencontres que prévu sur la journée de vendredi.

Par conséquent, Gillé et Vliegen (ATP 18 en double), finalistes sortants et têtes de série N.10, joueront en quatrième rotation sur le court N.3 face au Portugais Nuno Borges et au Français Arthur Rinderknech (ATP 367 et 246 en double).