Zizou Bergs enchaînera dès vendredi face à Grigor Dimitrov

Le programme du double n'a pas encore été annoncé pour jeudi. Sander Gillé et Joran Vliegen chez les messieurs, ainsi qu'Elise Mertens, Kimberley Zimmermann et Greet Minnen étaient censés débuter leur campagne en double mardi, mais le programme a été perturbé par les intempéries. Il en a été de même mercredi, et les organisateurs sont contraints de concentrer plus de rencontres que prévu sur la journée de vendredi.