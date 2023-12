Zizou Bergs et Joris De Loore battus au 1er tour des qualifications

Les N.2 et N.3 belges Zizou Bergs (ATP 129) et Joris De Loore (ATP 145) ont entamé leur saison 2024 par une défaite au premier tour des qualifications du tournoi ATP 250 de Hong Kong, une épreuve sur surface dure dotée de 661.585 dollars, dimanche.

Zizou Bergs est aussi engagé en double, aux côtés du Hongkongais Chak Lam Coleman Wong. Le duo, bénéficiaire d'une invitation, sera opposé lundi au premier tour aux Russes Andrey Rublev et Karen Khachanov. En cas de victoire, le Limbourgeois et son partenaire pourraient retrouver au deuxième tour Sander Gillé et Joran Vliegen, qui lancent aussi leur saison à Hong Kong. La paire belge, tête de série N.1, rencontrera au premier tour, également lundi, les Américains Evan King et Reese Stadler.