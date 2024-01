Zizou Bergs a été gêné par des crampes

"C'est incroyable", a commenté Bergs en conférence de presse. "Que cela arrive en Australie, il y a des raisons, c'est compréhensible, car il n'y a pas de préparation physique contre la chaleur. Tu ne peux pas t'attendre à prester de manière optimale par plus de 30 degrés. Mais à chaque rencontre, je sens que je ne suis pas physiquement fatigué, mais je suis quand même dérangé par des crampes. J'avais confiance aujourd'hui d'être prêt physiquement, même pour un combat de trois heures et jouer au même niveau qu'en Australie. Et dans le deuxième set, c'est réapparu. Parfois je peux gagner avec cela, mais aujourd'hui ce n'était pas possible."

"La première fois que j'ai eu ça, j'avais 15 ans, c'était à l'Euro à Moscou", a confié Bergs. "On travaille avec mon staff pour comprendre cela. J'ai confiance que nous trouverons une solution. Je ferai un test dans la semaine pour avoir un feedback", a encore ajouté Bergs.