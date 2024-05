Zizou Bergs face à Joris De Loore au 2e tour des qualifications: "Nous nous valons"

"Je connaissais Chideck pour l'avoir croisé dans les tournois indoor à la fin de l'année dernière", a expliqué Zizou Bergs. "Il avait bien joué. Je ne devais pas le sous-estimer. La terre battue lui convenait toutefois moins comme surface. J'ai donc joué un peu plus large pour lui rendre la tâche le plus inconfortable possible. Je l'ai bien fait. Seul mon pourcentage de premiers services était un peu faible (41% ndlr), mais c'est toujours bien de pouvoir faire mieux".

Il s'agira de la quatrième confrontation sur le circuit entre Zizou Bergs et Joris De Loore, la troisième cette année, après l'Open d'Australie et le tournoi ATP Challenger de Lille. Le premier s'était imposé en qualifs à Melbourne et le deuxième avait pris sa revanche dans les Hauts de France.