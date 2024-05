Zizou Bergs joue son 2e tour mercredi, les doubles entrent en piste

Plusieurs paires de double commenceront leur tournoi. Sander Gillé et Joran Vliegen (tous deux ATP 18 en double), finalistes l'an passé et têtes de série N.10, joueront en deuxième rotation sur le court N.4 contre le Portugais Nuno Borges (ATP 367 en double) et le Français Arthur Rinderknech (ATP 246 en double). Egalement en deuxième rotation, mais sur le court N.3, Kimberley Zimmermann (WTA 73 en double) et sa partenaire italienne Lucia Bronzetti affronteront les Japonaises Eri Hozumi (WTA 49 en double) et Makoto Ninomiya (WTA 53).

Qualifiée pour le deuxième tour du simple, Elise Mertens va débuter le tournoi du double aux côtés de la Taïwanaise Su-Wei Hsieh. Elles sont respectivement N.2 et N.1 mondiales en double, ce qui leur vaut le statut de premières têtes de série. Elles joueront au 1er tour contre la Japonaise Shuko Aoyama (WTA 22 en double) et la Serbe Aleksandra Krunic (WTA 99 en double) en troisième rotation sur le court N.9. Greet Minnen (WTA 65 en double) et la Hongroise Anna Bondar disputeront le troisième match sur le court N.10 contre la Norvégienne Ulrikke Eikeri (WTA 31) et l'Estonienne Ingrid Neel (WTA 38), têtes de série N.13.