Zizou Bergs n'accède pas au troisième tour, éliminé par l'Italien Flavio Cobolli

Le joeur italien Cobolli rencontrera en seizièmes de finale soit le Hongrois Fabian Marozsan (ATP 51), soit le Russe Daniil Medvedev (ATP 5/N.5). Bergs et Marozsan ont disputé ensemble le double. Ils ont été éliminés au premier tour.

Bergs, 25 ans, est présent pour la première fois dans le tableau final de l'US Open.

David Goffin s'est lui qualifié pour le troisième tour, et la paire Sander Gillé et Joran Vliegen pour le second.