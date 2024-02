Zizou Bergs résiste bien mais s'incline face à Andrey Rublev

Zizou Bergs (ATP 132), issu des qualifications, s'est incliné 7-5, 6-3 face au Russe Andrey Rublev, 5e mondial et tête de série N.2, au premier tour du tournoi de tennis ATP 500 de Rotterdam, épreuve sur surface dure dotée de 2.134.985 euros, mardi, aux Pays-Bas. Avec cette défaite, Bergs sera dépassé par David Goffin en tant que premier Belge lors de la publication du prochain classement ATP.

Bergs a parfaitement tenu tête à Rublev dans le premier set, obtenant même une balle de break à 4-4. Le Russe a concrétisé sa seule balle de break, à 6-5, pour remporter la première manche.

Dans le second set aussi, Bergs a mis son adversaire en difficulté, en témoignent les deux balles de break manquées à 2-2. Après avoir gaspillé une première balle de break, Rublev n'a pas laissé passer la seconde occasion de s'emparer du service du N.1 belge et s'est envolé à 5-3. Il a conclu la partie dans le jeu suivant sur sa première balle de match. La rencontre a duré 1 heure et 22 minutes.