Zizou Bergs se félicite de "l'une des plus belles victoires" de sa carrière contre Cilic

Zizou Bergs a exprimé sa satisfaction à l'issue de sa victoire contre Marin Cilic en Coupe Davis, samedi en Croatie. "C'est probablement l'une des plus belles victoires de ma carrière", s'est félicité le N.1 belge auprès de la fédération belge de tennis.

L'équipe avait choisi d'ajuster le service avant de débuter la rencontre, après avoir observé la surface. "J'ai très bien servi", a commenté Bergs. "On a changé un petit truc avec l'équipe, et cela a payé."

Dans l'Arena Varazdin, "j'avais un peu de stress à la fin du deuxième set avec le public qui fait énormément de bruit", a concédé le vainqueur du jour. Quelque peu bousculé par le retour de Cilic dans le deuxième set, Zizou Bergs s'est concerté avec le coach Steve Darcis et "a retrouvé le rythme et l'agressivité qu'on voulait."

"J'ai eu beaucoup de balles de break (16 au total pour 2 breaks réussis, ndlr). Il jouait très bien dans la majorité des cas. Je pouvais sans doute faire mieux, mais on a gagné le match et rendu chaque jeu de service difficile pour lui", a résumé Bergs.

Sur le plan personnel, le 131e mondial estime avoir progressé par rapport aux éditions précédentes. "Je suis plus mature maintenant. J'ai appris. Je continue à apprendre et découvrir. Ce n'est pas un hasard, nous avons beaucoup travaillé sur le plan mental. J'ai toujours mes points faibles, mais il faut apprendre à vivre avec et toujours s'améliorer", a-t-il conclu.