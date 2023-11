Zizou Bergs se qualifie pour les quarts de finale

Le Limbourgeois de 24 ans, 174e mondial et 6e tête de série de l'épreuve, a éliminé au 2e tour le Canadien de 20 ans, Benjamin Thomas George (ATP 1852), issu des qualifications. Le N.3 belge n'a mis que deux sets 6-3 et 6-2 et 1h12 de jeu pour atteindre les quarts de finale.

Bergs jouera sa place dans le dernier carré contre la 1re tête de série l'Allemand Dominik Koepfer (ATP 82) ou le lucky loser des qualifications le Polonais Olaf Pieczkowski (ATP 558) qui se rencontrent en soirée.