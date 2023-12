Zizou Bergs se qualifie pour sa troisième finale de l'année

Zizou Bergs s'est qualifié pour la finale du tournoi de tennis Challenger de Yokkaichi, joué sur surface dure et doté de 130.000 dollars, samedi au Japon.

Bergs, 153e mondial et tête de série N.4, s'est imposé en deux sets 7-5, 6-4 contre l'Australien Marc Polmans, 162e mondial et tête de série N.5. La rencontre a duré 1 heure et 44 minutes.

En finale, le Limbourgeois, 24 ans, affrontera l'Américain Michael Mmoh, 114e mondial et tête de série N.3. Il s'agira de leur deuxième confrontation sur le circuit après la victoire de Mmoh en 2022 à Forli en Italie.