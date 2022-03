Zizou Bergs, tenant du titre, éliminé en quarts de finale du Challenger de Lille

(Belga) Zizou Bergs a été éliminé en quarts de finale du Challenger de Lille, tournoi de tennis sur surface dure doté de 67.960 euros, vendredi en France.

Tenant du titre, le Limbourgeois, 186e mondial et tête de série N.7, s'est incliné en trois sets 6-7 (3/7), 3-6, 6-3 en 1h56 face au Français Quentin Halys, 115e mondial et tête de série N.2. Pour une place en finale, Quentin Halys, vainqueur du Challenger de Pau il y a un mois, affrontera son compatriote Constant Lestienne (ATP 205, N.8), tombeur 6-3, 6-2 d'un autre Français, Arthur Fils (ATP 480), issu des qualifications. En 2021, Zizou Bergs avait remporté dans les Hauts-de-France son deuxième titre sur le circuit Challenger, après celui acquis à Saint-Pétersbourg et avant celui à Almaty. Mardi, Bergs avait été éliminé au premier tour en double avec Michael Geerts. La paire belge a été battue 6-2, 6-4 face aux Néerlandais Sander Arends et David Pel, têtes de série N.2. Michael Geerts (ATP 336) a lui été éliminé au 2e et dernier tour des qualifications en simple, subissant la loi du Tchèque Jonas Forejtek (ATP 327). (Belga)