Zizou Bergs "très heureux mais aussi très fatigué" après s'être imposé face à Marterer

"L'interruption a été une chose positive", a-t-il reconnu. "Il se sentait vraiment à l'aise sur le court, il jouait très bien. J'ai dit à mes coaches qu'il était trop confortable. On en a parlé et nous avons trouvé une solution. Il était très près de sa ligne et il contrôlait, me faisait courir. Il fallait que je le repousse, surtout côté revers, afin d'être plus créatif derrière avec des amorties ou de lui faire plus mal quand je rentrais dans le terrain. J'ai pu intégrer tout ce qui est ressorti de cette conversation et lorsque je suis revenu sur le court, je me sentais plus fort. J'ai eu un nouvel élan."