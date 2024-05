Zverev : "Goffin reste un grand joueur, très très différent de Nadal, évidemment"

"C'était un match clairement spécial", avance Zverev. "Par moments, je ne savais pas comment agir, notamment à la fin. Tout le monde le soutenait, scandait son nom. C'est normal. Il a gagné ici 14 fois. Tout le monde se pose la question de savoir s'il va revenir ou non. C'était normal. J'étais prêt. C'était comme une finale, mais compte tenu du tirage, cela a été le premier tour, ce qui faisait bizarre. Mais j'ai très bien joué. Je me sens bien sur le court, je ne vais pas le nier. Je ne sais pas si c'est mon match le plus significatif. Peut-être que si je gagne le tournoi, on pourra le dire. Je dois rester concentré, car je vais croiser d'autres grands joueurs d'ici là".

Il s'agirait du sixième duel sur le circuit entre Alexander Zverev et David Goffin, qui se sont rencontrés pour la dernière fois en 2023 au tournoi ATP Masters 1000 de Rome, où l'Allemand vient de triompher il y a deux semaines. Et il y est en tout cas préparé.