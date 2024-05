Zverev voulait "vraiment rejouer" contre Nadal

"Je voulais vraiment rejouer contre lui ici (à Roland-Garros) encore une fois mais, idéalement, j'espérais l'affronter plus tard dans le tournoi", a-t-il cependant ajouté.

"Il n'est plus tête de série, moi je le suis. C'est un tirage difficile pour tous les deux (...) Je peux vous assurer que ni Novak (Djokovic), ni Alcaraz, ni Sinner ne voulaient affronter Rafa au premier tour. Je ne voulais pas non plus, mais c'est comme ça", a commenté Zverev.

En 2022, il s'était tordu la cheville droite et s'était arraché des ligaments alors qu'il menait la vie dure au Majorquin. Ce dernier avait ensuit facilement remporté la finale face à Casper Ruud, décrochant son 14e titre à Roland-Garros et portant à 22 son record de titres du Grand Chelem, dépassé depuis par Novak Djokovic (24).

Cette année, Zverev arrive à Roland-Garros en tant que N.4 mondial et fort d'un titre à Rome la semaine précédente, tandis que Nadal n'a plus gagné le moindre titre depuis Roland-Garros 2022 et n'a même que très peu joué en raison de blessures à répétitions. L'Espagnol a tout fait pour jouer ce qui pourrait être son dernier Roland-Garros.