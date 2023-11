Thierry Neuville, 13e au Japon, retient ses huit podiums et deux victoires en 2023

Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) a finalement terminé 13e du Rallye du Japon, dimanche, au bout de la 13e manche du Mondial 2023. Ce n'est pas le résultat que le Belge avait envisagé avant le départ. Neuville a bien commencé la course, mais il est sorti de la route à la moitié de la deuxième journée de course et a dû abandonner. Grâce aux efforts de son équipe, il a pu repartir samedi. Le dimanche, il a remporté quatre des six étapes, dont la dernière powerstage.