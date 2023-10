Thierry Neuville 2e derrière Kalle Rovanperä vendredi soir

Thierry Neuville occupe la 2e position du rallye d'Europe Centrale, 12e et avant-dernière manche du championnat du monde WRC, à l'issue de la journée de vendredi, en République tchèque. Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), qui peut devenir champion du monde ce week-end, est en tête avec 36.4 d'avance sur le pilote belge. Le Britannique Elfyn Evans (Toyota) est 3e 47.2 de son coéquipier finlandais.

Le top 5 est complété par l'Etsonien Ott Tänak (Ford), 4e à 1:30.4, et le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota), 5e à 2:26.8.

Troisième à la mi-journée, Neuville conservait cette position après l'ES 6 à Vlachovo Brezi (13,66 km), où il signait le deuxième temps (+1.1) derrière Evans, Rovanperä se classait troisième à 1.7. Pour des raisons de sécurité, la course était neutralisée après le passage de six pilotes. Les pilotes restants se voyaient attribuer un temps forfaitaire.

Ce rallye d'Europe Centrale, le deuxième de la saison sur asphalte, présente la particularité de se disputer dans trois pays. Les spéciales de jeudi et vendredi se disputaient en République tchèque, celles de samedi et dimanche en Autriche et en Allemagne.

Deux boucles de trois spéciales sont au programme samedi.

Rovanperä peut valider son deuxième titre mondial consécutif ce week-end. Pour cela, le Finlandais, qui compte 31 points d'avance sur Evans, doit marquer plus de points que son équipier britannique sur ce rallye.