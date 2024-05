Thierry Neuville 3e avant la dernière journée dimanche, Ogier toujours en tête

Le pilote germanophone est à 1 minute et 11.4 secondes du Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris). L'Estonien Ott Tänak (Hyundai) est 2e à 11.9 secondes d'Ogier. Neuville est cependant talonné pour une place sur le podium par l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai), revenu à 14.2 secondes.

Thierry Neuville estimait jusqu'à présent "être dans un bon week-end, même si ce fut plus difficile aujourd'hui (samedi). Mais si on nous avait dit jeudi que nous serions troisièmes ce soir, je ne l'aurais pas cru. J'espère pouvoir confirmer cela demain (dimanche) dans une meilleure position (autre que celle d'ouvrir la route, ndlr) et de prendre encore des points supplémentaires (pour la journée de dimanche et lors de la Powerstage ndlr).