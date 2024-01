Thierry Neuville, 3e à l'issue de la 2e journée, se dit "relativement content"

Le pilote belge se disait "relativement content" après avoir signé trois meilleurs temps, mais aussi après avoir perdu du temps le matin à la suite d'un tête-à-queue.

"Je suis content de terminer la journée. C'était compliqué ce matin mais beaucoup mieux cet après-midi. On doit faire une meilleure journée demain", a commenté le pilote germanophone à Gap. "Un peu déçu de la matinée. Nous avons très bien commencé avec un temps scratch mais ensuite, nous sommes partis en tête-à-queue dans la deuxième spéciale de la boucle et nous ne comprenons toujours pas pourquoi. Nous devons analyser ce qui s'est passé. Le Monte-Carlo est toujours plein de surprises et nous l'avons encore constaté ce matin. Nous avons été trop prudents dans le dernier secteur, car la glace a fondu beaucoup plus vite que prévu. Mais c'est comme ça et l'important c'est que nous soyons toujours là et que nous nous battons pour les places sur le podium. J'espère que tout se passera parfaitement demain et que nous pourrons nous rapprocher des autres".