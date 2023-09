Thierry Neuville 3e à mi-journée samedi, Ött Tänak reste en tête

L'Estonien Ött Tänak (Ford Puma) reste en tête du Rallye avec 47.8 secondes d'avance sur le Finlandais Teemu Suninen (Hyundai).

Neuville est à 1:03.0 et a dépassé Elfyn Evans (Toyota Yaris), perturbé par ses choix de pneus. Le Gallois est à 13.8 de Neuville et à 1:16.8 de Tänak. Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), à 1:44.7, complète le top 5 avant une deuxième boucle et les trois mêmes spéciales au programme samedi encore avec Chivilingo (27.19km), Rio Lia (21.09km), seule spéciale inchangée par rapport à 2019 lors de l'unique précédente édition du rallye chilien, et Maria de las Cruces (28.72km).