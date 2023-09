Thierry Neuville 4e après la 1e journée, Ott Tänak en tête

Le rallye du Chili propose de vendredi à dimanche 16 spéciales pour un total de 320,98 km chronométrés, principalement autour de Concepcion. Les pilotes aborderont samedi Chivilingo (27,19km), Rio Lia (21,09km), seule spéciale inchangée par rapport 2019, et Maria de las Cruces (28,72km). Là aussi deux boucles sont à compléter Dimanche, les portions les plus rapides départageront les pilotes avec Las Pataguas (13.20km) et El Poñen (13.86km), à parcourir deux fois et le second passage à El Poñen fait office de Power Stage.

olide leader du championnat avec 33 points d'avance sur Evans, Rovanperä peut remporter son deuxième titre mondial ce week-end. Pour cela, il doit inscrire 27 points de plus que le Britannique lors de ce rallye.