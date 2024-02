Thierry Neuville 5e au général à mi-journée vendredi, Rovanperä et Tänak en difficulté

Tänak (Hyundai) est en effet parti en tête à queue, alors que le leader jusque-là, le double champion du monde Kalle Rovanperä (Toyota) était en difficulté.

Grégoire Munster (Ford Puma), qui roule sous licence luxembourgeoise, a crevé dans l'ES4 perdant près de quatre minutes après avoir dû changer de roue.

Thierry Neuville avait ouvert la route dans la première spéciale de la journée, la 2e du rallye, concédant son retard au général. "C'était très difficile. La visibilité était proche de zéro avec le brouillard. Tout semblait pareil. Je pense que seul le Mayor of Brattby (feu le pilote irlandais Craig Been, ndrl) aurait aimé cette spéciale, mais pas moi", a commenté le pilote germanophone, auteur du 6e temps de l'ES1 la veille et qui navigue en 5e position au général à 40.5 de la tête de course. Le Français Adrien Fourmaux (Ford Puma) est lui 4e à 18.6.