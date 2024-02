Thierry Neuville , 5e temps du shakedown avec "quelques problèmes"

"Nous avons connu quelques problèmes, mais ils seront réglés pour la course, c'est le plus important", a commenté Thierry Neuville sur les réseaux sociaux ajoutant que les sensations étaient bonnes.

Le Finlandais Esapekka Lappi (Hyundai) a signé le meilleur temps devant le Français Adrien Fourmaux (Ford Puma) et l'Estonien Ott Tänak (Hyundai).

Ce rallye est marqué aussi par le retour du double champion du monde, absent à Monte-Carlo, Kalle Rovanperä (Toyota). Le Finlandais, 23 ans, qui a décidé cette saison de lever le pied en rallye et de ne disputer que certaines épreuves, sera le favori de la seule course de la saison disputée sur la neige.

Thierry Neuville était confiant de son côté. "On s'attend à beaucoup de neige et des températures très basses. On aura besoin de précision et de réactivité sur la voiture à chaque virage pour maximiser l'efficacité de la voiture. Ce sera difficile mais j'ai toujours aimé le Rallye de Suède, donc on visera un très bon résultat", a commenté encore le pilote belge avant d'aborder son duel avec le Gallois Elfyn Evans (Toyota) dans la course au titre.