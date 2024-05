Thierry Neuville aborde le rallye de Sardaigne bien installé en tête du championnat

Neuville a fait le plein de confiance lors du rallye du Portugal il y a trois semaines en prenant la 3e place et profitant du fait qu'Evans n'a inscrit que six points sur le week-end pour prendre le large au championnat. Le Saint-Vithois totalise désormais 110 points et Evans 86 avant ce sixième rallye de la saison.

Le Français Sébastien Ogier devrait encore jouer le rôle d'arbitre entre Neuville et Evans et visera une cinquième victoire en Sardaigne après 2013, 2014, 2015 et 2021, ce qui serait un record. L'octuple champion du monde dispute encore un programme partiel cette saison et reste sur deux succès consécutifs en Croatie et au Portugal.