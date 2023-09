Thierry Neuville conserve la tête à l'issue de la journée de vendredi

Après son scratch sur l'ES2 et sa 2e place sur l'ES3, Neuville a terminé deux fois 2e et une fois 4e sur les trois spéciales suivantes. Ogier s'est offert la ES4 pour 2.2 secondes devant le Saint-Vithois. L'Estonien Ott Tänak (Ford) a ensuite signé le meilleur temps de la 5e spéciale, 5.9 secondes devant Neuville, et de la 6e, dans laquelle le pilote Toyota a accumulé 9.5 secondes de retard. Tänak avait été pénalisé de 3:40 pour s'être présenté avec 22 minutes de retard sur la ligne à cause d'un problème finalement résolu.

À propos de la dernière spéciale de la journée, la plus longue (28,32 km), Neuville a expliqué qu'il avait "senti un problème à l'arrière, dès le départ. Quelque chose est cassé", et le pilote ne pouvait "plus rien faire". Il a néanmoins terminé la journée avec une avance de 2.8 secondes au classement général, contre 2.0 après les deux spéciales matinales.