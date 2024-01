Thierry Neuville deuxième au bout de la première journée derrière Elfyn Evans

Thierry Neuville (Hyundai) s'est classé 2e à l'issue des deux premières spéciales du rallye de Monte-Carlo, 1re manche de la saison de WRC. Le Britannique Elfyn Evans, le plus rapide sur les SS1 et SS2, a pris la tête du classement avec sa Toyota, tandis que son coéquipier français Sébastien Ogier occupe la 3e place. Neuville compte 15.1 secondes de retard sur Evans, et 6.5 secondes d'avance sur Ogier.